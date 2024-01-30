Муниципальное жилье: Терехов придумал, как обеспечить квартирами харьковчан

Опыт восстановления Германии после Второй мировой войны в вопросе обеспечения людей жильем предлагает использовать в Харькове городской голова Игорь Терехов.

Идея заключается в том, что город является заказчиком строительства жилья и может сдавать его в долгосрочную аренду с правом выкупа для людей, отметил Терехов на встрече с экспертами Жилищной инициативы для Восточной Европы, реализуемой под патронатом Европейской экономической комиссии ООН.

«Это было бы гораздо дешевле для людей, чем покупать квартиры по рыночным ценам у коммерческих застройщиков, что важно, учитывая количество пострадавших от российской агрессии сейчас», — сказал Терехов.

Мэр отметил, что в результате обстрелов более 150 тысяч горожан потеряли жилье, поэтому сегодня есть потребность не только в восстановлении поврежденных домов, но и в строительстве новых. По его мнению, это будет способствовать возвращению харьковчан в город.

В ходе переговоров обсуждались детали разработки концепции муниципального жилья для города. Проект будет реализовываться при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.