Муніципальне житло: Терехов придумав, як забезпечити квартирами харків’ян
Досвід відновлення Німеччини після Другої світової війни у питанні забезпечення людей житлом пропонує використати у Харкові міський голова Ігор Терехов.
Ідея полягає в тому, що місто є замовником будівництва житла та може здавати його у довгострокову оренду з правом викупу для людей, зазначив Терехов на зустрічі з експертами Житлової ініціативи для Східної Європи, що реалізується під патронатом Європейської економічної комісії ООН.
“Це було б набагато дешевше для людей, ніж купувати квартири за ринковими цінами у комерційних забудовників, що важливо з огляду на кількість постраждалих від російської агресії зараз“, – сказав Терехов.
Мер зазначив, що внаслідок обстрілів понад 150 тисяч городян втратили житло, тож сьогодні є потреба не лише у відновленні пошкоджених домів, а й у будівництві нових. На його думку, це сприятиме поверненню харків’ян до міста.
На зустрічі обговорювали деталі розробки концепції муніципального житла для міста. Проєкт реалізовуватиметься за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
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- Категорії: Економіка, Світ, Суспільство, Харків; Теги: відновлення, германия, жилье, квартиры, новостройки, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 21:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досвід відновлення Німеччини після Другої світової війни у питанні забезпечення людей житлом пропонує використати у Харкові міський голова Ігор Терехов.".