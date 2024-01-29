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Главные новости Харькова 29.01: ВСУ отбили 4 атаки на Купянском направлении

Происшествия 09:04   29.01.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 29.01: ВСУ отбили 4 атаки на Купянском направлении

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

На Купянском направлении ВСУ отразили 4 атаки врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".