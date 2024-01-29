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Генштаб ВСУ сообщил о 7 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине

Общество 19:27   29.01.2024
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ сообщил о 7 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак вблизи Синьковки и восточнее Песчаного на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Берестового на Купянском направлении. Также из авиации ударил по населенным пунктам Великий Бурлук и Хатнее – на Слобожанском.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое на Купянском направлении и Гурьев Казачок, Огурцово – на Слобожанском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак вблизи Синьковки и восточнее Песчаного на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".