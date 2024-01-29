Генштаб ЗСУ повідомив про 7 атак росіян та авіаудари на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Берестового на Куп’янському напрямку. Також з авіації вдарив по населених пунктах Великий Бурлук та Хатнє – на Слобожанському.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове на Куп’янському напрямку та Гур’їв Козачок, Огірцеве – на Слобожанському.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 19:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".