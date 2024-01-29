Генштаб ЗСУ повідомив про 7 атак росіян та авіаудари на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Берестового на Куп’янському напрямку. Також з авіації вдарив по населених пунктах Великий Бурлук та Хатнє – на Слобожанському.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове на Куп’янському напрямку та Гур’їв Козачок, Огірцеве – на Слобожанському.