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Генштаб ЗСУ повідомив про 7 атак росіян та авіаудари на Харківщині

Суспільство 19:27   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ повідомив про 7 атак росіян та авіаудари на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Берестового на Куп’янському напрямку. Також з авіації вдарив по населених пунктах Великий Бурлук та Хатнє – на Слобожанському.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове на Куп’янському напрямку та Гур’їв Козачок, Огірцеве – на Слобожанському.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше Піщаного на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".