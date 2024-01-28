Главные новости Харькова 28 января: как прошла ночь, фронт, «захват» Табаевки
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
8:05
Заявления в РФ о якобы захвате села Табаевка на Купянщине оценили в ISW
«Российские милблогеры утверждали, что российские подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили Табаевку, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение», — пишет Американский Институт изучения войны.
При этом ISW подтверждает продвижение войск РФ на северо-восток от Купянска.
«На геолокационных кадрах, опубликованных 27 января, видно, что российские войска недавно продвинулись на запад от Синьковки», — информирует ISW.
7:34
Семь атак отбили украинские защитники на Купянском направлении
Враг атаковал возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
7:24
Ночью на Харьковщине тревога объявлялась один раз
Она длилась с 1:29 по 2:12. Причиной была ракетная опасность.
Другие области — Полтавскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую — враг атаковал восемью дронами Shahed. По Полтавщине также выпустили две ракеты «Искандер-М», а по Донетчине — три С-300. Мобильные огневые группы уничтожены четыре беспилотника, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 08:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".