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Главные новости Харькова 28 января: как прошла ночь, фронт, «захват» Табаевки

Общество 08:05   28.01.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 28 января: как прошла ночь, фронт, «захват» Табаевки Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

8:05

Заявления в РФ о якобы захвате села Табаевка на Купянщине оценили в ISW

«Российские милблогеры утверждали, что российские подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили Табаевку, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение», — пишет Американский Институт изучения войны.

При этом ISW подтверждает продвижение войск РФ на северо-восток от Купянска.

«На геолокационных кадрах, опубликованных 27 января, видно, что российские войска недавно продвинулись на запад от Синьковки», — информирует ISW.

7:34

Семь атак отбили украинские защитники на Купянском направлении

Враг атаковал возле Синьковки и Табаевки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

7:24

Ночью на Харьковщине тревога объявлялась один раз

Она длилась с 1:29 по 2:12. Причиной была ракетная опасность.

Другие области — Полтавскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую —  враг атаковал восемью дронами Shahed. По Полтавщине также выпустили две ракеты «Искандер-М», а по Донетчине — три С-300. Мобильные огневые группы уничтожены четыре беспилотника, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".