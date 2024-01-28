Синегубов: на Харьковщине четверо раненых, Волчанск был четырежды под ударами

Четверо гражданских пострадали на Харьковщине за сутки в результате обстрелов военных РФ, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара по Волчанску около 13:00 27 января ранения получила 77-летняя женщина, а в 13:15 после обстрела госпитализировали 61-летнего жителя поселка Казачья Лопань Харьковского района.

В 18:00 в селе Подолы Купянского района пострадали мужчины 42 и 50 лет.

По Волчанску оккупанты также открывали огонь около 19:30 и 21:00, и в 1:00 28 января. По Купянску били в 18:00 и 22:40 — там повреждено кладбище.



Фото: Олег Синегубов

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.