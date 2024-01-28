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Синегубов: на Харьковщине четверо раненых, Волчанск был четырежды под ударами

Происшествия 08:41   28.01.2024
Елена Нагорная
Синегубов: на Харьковщине четверо раненых, Волчанск был четырежды под ударами Фото: Олег Синегубов

Четверо гражданских пострадали на Харьковщине за сутки в результате обстрелов военных РФ, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара по Волчанску около 13:00 27 января ранения получила 77-летняя женщина, а в 13:15 после обстрела госпитализировали 61-летнего жителя поселка Казачья Лопань Харьковского района.

В 18:00 в селе Подолы Купянского района пострадали мужчины 42 и 50 лет.

По Волчанску оккупанты также открывали огонь около 19:30 и 21:00, и в 1:00 28 января. По Купянску били в 18:00 и 22:40 — там повреждено кладбище.


Фото: Олег Синегубов

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.

Читайте также: На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо гражданских пострадали на Харьковщине за сутки в результате обстрелов военных РФ, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".