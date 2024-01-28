Синєгубов: на Харківщині четверо поранених, по Вовчанську били чотири рази
Четверо цивільних постраждали на Харківщині за добу внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого удару по Вовчанську близько 13:00 27 січня поранення отримала 77-річна жінка, а о 13:15 після обстрілу ушпиталили 61-річного мешканця селища Козача Лопань Харківського району.
О 18:00 в селі Подоли Куп’янського району постраждали чоловіки 42 та 50 років.
По Вовчанську окупанти також відкривали вогонь близько 19:30 й 21:00 та о 1:00 28 січня. По Куп’янську били о 18:00 та 22:40 – там пошкоджено цвинтар.
Фото: Олег Синєгубов
Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.
Читайте також: На Харківщині ворог ходив в атаки у Синьківки та Табаївки – Генштаб ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, куп'янск, обстріли, синєгубов, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: на Харківщині четверо поранених, по Вовчанську били чотири рази»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо цивільних постраждали на Харківщині за добу внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".