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Синєгубов: на Харківщині четверо поранених, по Вовчанську били чотири рази

Події 08:41   28.01.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: на Харківщині четверо поранених, по Вовчанську били чотири рази

Четверо цивільних постраждали на Харківщині за добу внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару по Вовчанську близько 13:00 27 січня поранення отримала 77-річна жінка, а о 13:15 після обстрілу ушпиталили 61-річного мешканця селища Козача Лопань Харківського району.

О 18:00 в селі Подоли Куп’янського району постраждали чоловіки 42 та 50 років.

По Вовчанську окупанти також відкривали вогонь близько 19:30 й 21:00 та о 1:00 28 січня. По Куп’янську били о 18:00 та 22:40 – там пошкоджено цвинтар.


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо цивільних постраждали на Харківщині за добу внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".