Больше 70 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки — Фитьо
Потери РФ на Лимано-Купянском направлении за сутки — 267 солдат и 72 единицы техники, среди которых шесть танков, восемь БМП, два БТР и МТ-ЛБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
В ходе атак накануне, по его данным, враг применил 43 дрона-камикадзе и совершил 657 обстрелов из артиллерии и минометов.
«Враг активно пытается наступать, ищет слабые места. Направление Купянска остается для него приоритетным. Пытается неподалеку Синьковки и Табаевки осуществлять наступательные действия и несет большие потери в технике. Сейчас украинские защитники мужественно отражают атаки врага. Находятся в активной обороне, по возможности переходят к атакующим действиям и улучшают свое тактическое положение», — говорит Фитьо.
Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, Лиман, синьковка, Табаевка, Фитьо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 09:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери РФ на Лимано-Купянском направлении за сутки — 267 солдат и 72 единицы техники, среди которых шесть танков, восемь БМП, два БТР и МТ-ЛБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".