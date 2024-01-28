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Больше 70 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки — Фитьо

Происшествия 09:42   28.01.2024
Елена Нагорная
Больше 70 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки — Фитьо

Потери РФ на Лимано-Купянском направлении за сутки — 267 солдат и 72 единицы техники, среди которых шесть танков, восемь БМП, два БТР и МТ-ЛБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В ходе атак накануне, по его данным, враг применил 43 дрона-камикадзе и совершил 657 обстрелов из артиллерии и минометов.

«Враг активно пытается наступать, ищет слабые места. Направление Купянска остается для него приоритетным. Пытается неподалеку Синьковки и Табаевки осуществлять наступательные действия и несет большие потери в технике. Сейчас украинские защитники мужественно отражают атаки врага. Находятся в активной обороне, по возможности переходят к атакующим действиям и улучшают свое тактическое положение», — говорит Фитьо.

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.

Читайте также: На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери РФ на Лимано-Купянском направлении за сутки — 267 солдат и 72 единицы техники, среди которых шесть танков, восемь БМП, два БТР и МТ-ЛБ, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".