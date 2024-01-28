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Понад 70 одиниць техніки втратила РФ за добу під Куп’янськом і Лиманом – Фітьо

Події 09:42   28.01.2024
Олена Нагорна
Понад 70 одиниць техніки втратила РФ за добу під Куп’янськом і Лиманом – Фітьо

Втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку за добу – 267 солдатів і 72 одиниці техніки, серед яких шість танків, вісім БМП, два БТР та МТ-ЛБ, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

У ході атак напередодні, за його даними, ворог застосував 43 дрони-камікадзе і здійснив 657 обстрілів з артилерії та мінометів.

Ворог активно намагається наступати, шукає слабкі місця. Напрямок Куп’янська залишається для нього пріоритетним. Намагається неподалік Синьківки й Табаївки здійснювати наступальні дії й зазнає великих втрат у техніці. Наразі українські захисники мужньо відбивають атаки ворога. Знаходяться в активній обороні, за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище“, – каже Фітьо.

Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.

Читайте також: На Харківщині ворог ходив в атаки у Синьківки та Табаївки – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку за добу – 267 солдатів і 72 одиниці техніки, серед яких шість танків, вісім БМП, два БТР та МТ-ЛБ, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".