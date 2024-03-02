На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник завдав авіаударів біля села Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.