На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник завдав авіаударів біля села Берестове Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, миномет, обстріл, Табаевка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 19:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".