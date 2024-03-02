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На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ

Події 19:41   02.03.2024
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник завдав авіаударів біля села Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.

Читайте також: На Куп’янському напрямку росіяни не проводили штурмів – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 19:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".