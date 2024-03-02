На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали Табаевку – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник нанес авиаудары у села Берестовое Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, атака, Генштаб ВСУ, миномет, обстрел, Табаевка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".