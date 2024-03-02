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На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали Табаевку – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:41   02.03.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали Табаевку – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник нанес авиаудары у села Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

Читайте также: На Купянском направлении россияне не проводили штурмов – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 19:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".