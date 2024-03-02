На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали Табаевку – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестовое, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник нанес авиаудары у села Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Малая Волчья, Басово, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.