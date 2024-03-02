На Купянском направлении россияне не проводили штурмов – Генштаб ВСУ

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину – задействовали 17 БпЛА типа Shahed. Силы противовоздушной обороны Украины 14 ударных БПЛА уничтожили, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем было более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.