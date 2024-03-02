На Куп’янському напрямку росіяни не проводили штурмів – Генштаб ЗСУ
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА знищили, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області.
Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА знищили, повідомив Генштаб ЗСУ.".