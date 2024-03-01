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Війська РФ не атакували на Харківщині, але активно застосовували авіацію – ГШ

Події 19:51   01.03.2024
Олена Нагорна
Війська РФ не атакували на Харківщині, але активно застосовували авіацію – ГШ

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка та Садове.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка, Дворічна, Петропавлівка та Піщане.

Читайте також: Атака «шахедів», авіаудари та два штурми на Харківщині — дані Генштабу 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 19:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ".