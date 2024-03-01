Войска РФ не атаковали на Харьковщине, но активно применяли авиацию — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополи, Кисловка и Садовое.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка, Охримовка, Двуречная, Петропавловка и Песчаное.