Войска РФ не атаковали на Харьковщине, но активно применяли авиацию — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополи, Кисловка и Садовое.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка, Охримовка, Двуречная, Петропавловка и Песчаное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий".