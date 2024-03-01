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Войска РФ не атаковали на Харьковщине, но активно применяли авиацию — Генштаб

Происшествия 19:51   01.03.2024
Елена Нагорная
Войска РФ не атаковали на Харьковщине, но активно применяли авиацию — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополи, Кисловка и Садовое.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Гатище, Плетеневка, Охримовка, Двуречная, Петропавловка и Песчаное.

Читайте также: Атака «Шахедов», авиаудары и два штурма на Харьковщине — данные Генштаба 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий".