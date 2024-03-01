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Атака «шахедов», авиаудары и два штурма на Харьковщине — данные Генштаба

Происшествия 07:24   01.03.2024
Оксана Горун
Атака «шахедов», авиаудары и два штурма на Харьковщине — данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба утром 1 марта — информация о ситуации на фронте и российском терроре.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed-136/131″. Информация относительно данной атаки уточняется», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Жителей Харьковской области об угрозе российских БПЛА предупреждали в 21:52 29 февраля, в 22:01 Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотник — в Чугуевском районе, летит на юг. А в 22:42 прозвучал отбой воздушной тревоги.

За сутки армия РФ нанесла авиаудары по Бологовке и  Митрофановке в Харьковской области. На всей территории страны под артобстрелами было более 110 населенных пунктов. Россияне нанесли три ракетных и 91 авиаудар, совершили 142 обстрела из РСЗО.

На фронте зафиксировали 83 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области», — отметили в ГШ.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупантов. Подразделения Воздушных сил также сбили за сутки три российских  истребителя-бомбардировщика Су-34.

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«Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, трем реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град», двум артиллерийским средствам, двум пунктам управления, одному складу боеприпасов, одному средству радиоэлектронной борьбы противника», — сообщили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба утром 1 марта — информация о ситуации на фронте и российском терроре".