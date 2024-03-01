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Атака “шахедів”, авіаудари та два штурми на Харківщині – дані Генштабу

Події 07:24   01.03.2024
Оксана Горун
Атака “шахедів”, авіаудари та два штурми на Харківщині – дані Генштабу

У зведенні Генштабу вранці 1 березня – інформація про ситуацію на фронті та російський терор.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо даної атаки уточнюється“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Жителів Харківської області про загрозу російських БПЛА попереджали о 21:52 29 лютого, о 22:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотник – у Чугуївському районі, летить на південь. А о 22:42 пролунав відбій повітряної тривоги.

За добу армія РФ завдала авіаударів по Бологівці та Митрофанівці в Харківській області. На всій території країни під артобстрілами було понад 110 населених пунктів. Росіяни завдали трьох ракетних і 91 авіаудар, здійснили 142 обстріли з РСЗВ.

На фронті зафіксували 83 бойові зіткнення.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області“, – зазначили в ГШ.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження окупантів. Підрозділи Повітряних сил також збили за добу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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“Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, одному складу боєприпасів, одному засобу радіоелектронної боротьби противника”, – повідомили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу вранці 1 березня – інформація про ситуацію на фронті та російський терор".