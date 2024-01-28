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О тяжелых боях на Купянщине рассказал начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 08:19   28.01.2024
Елена Нагорная
О тяжелых боях на Купянщине рассказал начальник Харьковского гарнизона

Вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района продолжаются тяжелые бои, пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Оккупант, чтобы достичь какого-то успеха, активно бросает в мясные атаки живую силу, технику и использует артиллерию. Однако наши защитники делают все, чтобы разрушить планы врага и нанести ему максимальные потери, отбив только за двое суток 20 атак оккупантов. То есть ситуация на направлении сложная, но контролируемая», — отметил Мельник.

Он в очередной раз призвал не игнорировать сигналы тревоги, заботиться о безопасности и не снимать работу ПВО.

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района продолжаются тяжелые бои, пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".