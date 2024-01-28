О тяжелых боях на Купянщине рассказал начальник Харьковского гарнизона
Вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района продолжаются тяжелые бои, пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Оккупант, чтобы достичь какого-то успеха, активно бросает в мясные атаки живую силу, технику и использует артиллерию. Однако наши защитники делают все, чтобы разрушить планы врага и нанести ему максимальные потери, отбив только за двое суток 20 атак оккупантов. То есть ситуация на направлении сложная, но контролируемая», — отметил Мельник.
Он в очередной раз призвал не игнорировать сигналы тревоги, заботиться о безопасности и не снимать работу ПВО.
Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, купянское направление, Мельник, синьковка, Табаевка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 08:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи сел Синьковка и Табаевка Купянского района продолжаются тяжелые бои, пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".