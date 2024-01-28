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Про важкі бої на Куп’янщині розповів начальник Харківського гарнізону

Події 08:19   28.01.2024
Олена Нагорна
Про важкі бої на Куп’янщині розповів начальник Харківського гарнізону

Поблизу сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району тривають тяжкі бої, пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Окупант, аби досягти якогось успіху, активно кидає в м’ясні атаки живу силу, техніку та використовує артилерію. Проте наші оборонці роблять все, щоб зруйнувати плани ворога та завдати йому максимальних втрат, відбивши тільки за дві доби 20 атак окупантів. Тобто ситуація на напрямку складна, але контрольована”, – зазначив Мельник.

Він вкотре закликав не ігнорувати сигнали тривоги, піклуватися про безпеку та не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували.

Читайте також: На Харківщині ворог ходив в атаки у Синьківки та Табаївки – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району тривають тяжкі бої, пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".