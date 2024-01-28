Табаевка на Харьковщине не захвачена РФ — Мусиенко со ссылкой на военных

Село Табаевка Купянского района Харьковской области на данный момент не захвачено вражеской армией, идут ожесточенные бои, сообщает военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на информацию от ОСГВ «Хортица».

«Действительно, это такое мощное сообщество (DeepState — ред), и мы пользуемся картами. Здесь стоит отдать должное. Но по моей информации, буквально из двух источников и буквально только что — ОСГВ «Хортица», которые ответственны за это направление, они не подтверждают. И информация такова, что идут ожесточенные бои и враг не захватил этот населенный пункт. Там держат оборонительные рубежи. Там в принципе ситуация, несмотря на давление врага и постоянные такие интенсивные наступательные действия, она под контролем», — сказал эксперт в эфире нацмарафона.

Также он добавил, что после того, как военные РФ заняли село Крахмальное на Купянщине, украинские защитники отошли на укрепленные позиции и там держат оборону.

«Утром в Telegram-каналах: захватили, захватили, захватили (Табаевку — ред.). Надо понимать, что у врага сейчас инициатива на востоке. Они ведут наступательные действия. То, что у них могут быть, даже если допустить, какие-то тактические успехи, они могут быть. Но глобально, на чем сейчас сосредоточена украинская оборона, это не дать обломать линию фронта, не дать зайти в тыл нашей группировки, не дать достичь каких-то оперативно-стратегических успехов. И эта задача сейчас выполняется», — утверждает Мусиенко.

Напомним, в РФ накануне заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) захватили село Табаевка Купянского района. Утром 28 января ISW сообщил, что не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение. При этом аналитики DeepState обозначили Табаевку как захваченную российскими военными.