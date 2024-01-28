Табаївка на Харківщині не захоплена РФ – Мусієнко з посиланням на військових

Село Табаївка Куп’янського району Харківської області наразі не захоплене ворожою армією, тривають запеклі бої, повідомляє військовий експерт Олександр Мусієнко з посиланням на інформацію від ОСУВ “Хортиця”.

“Дійсно, це така потужна спільнота (DeepState – ред.), і ми користуємось мапами. Тут варто віддати належне. Але за моєю інформацією, буквально з двох джерел і буквально щойно – ОСУВ “Хортиця”, які відповідальні за цей напрямок, вони не підтверджують. Інформація така, що йдуть запеклі бої і ворог не захопив цей населений пункт. І там тримають оборонні рубежі. Там у принципі ситуація, попри тиск ворога і постійні такі інтенсивні наступальні дії, вона під контролем“, — сказав експерт в етері нацмарафону.

Також він додав, що після того, як військові РФ зайняли село Крохмальне на Куп’янщині, українські захисники відійшли на укріплені позиції та там тримають оборону.

“Зранку в телеграм-каналах: захопили, захопили, захопили (Табаївку – ред.). Треба розуміти, що у ворога зараз ініціатива на сході. Вони ведуть наступальні дії. Те, що в них можуть бути, навіть якщо допустити, якісь тактичні успіхи, вони можуть бути. Але глобально, на чому зараз зосереджена українська оборона, це не дати обламати лінію фронту, не дати зайти в тил нашого угруповання, не дати досягти якихось оперативно-стратегічних успіхів. І ця задача зараз виконується”, – стверджує Мусієнко.

Нагадаємо, у РФ напередодні заявили, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили село Табаївка Куп’янського району. Вранці 28 січня ISW повідомив, що не виявив доказів, які б це підтверджували. При цьому аналітики DeepState позначили Табаївку як захоплену російськими військовими.