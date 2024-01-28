Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки

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8:05

Заяви у РФ про нібито захоплення села Табаївка на Куп’янщині оцінили в ISW

“Російські мілблогери стверджували, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження”, – пише Американський Інститут вивчення війни.

При цьому ISW підтверджує просування військ РФ на північний схід від Куп’янська.

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки”, – інформує ISW.

7:34

Сім атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку

Ворог атакував біля Синьківки та Табаївки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

7:24

Вночі на Харківщині тривога оголошувалась один раз

Вона тривала з 1:29 до 2:12. Причиною була ракетна небезпека.

Інші області – Полтавську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську – ворог атакував вісьмома дронами Shahed. По Полтавщині також випустили дві ракети “Іскандер-М”, а по Донеччині – три С-300. Мобільні вогневі групи знищили чотири безпілотники, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.