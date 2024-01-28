Live
  • Нд 28.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки

Події 08:05   28.01.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:05

Заяви у РФ про нібито захоплення села Табаївка на Куп’янщині оцінили в ISW

“Російські мілблогери стверджували, що російські підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) захопили Табаївку, хоча ISW не виявив доказів, що підтверджують це твердження”, – пише Американський Інститут вивчення війни.

При цьому ISW підтверджує просування військ РФ на північний схід від Куп’янська.

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 27 січня, видно, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки”, – інформує ISW.

7:34

Сім атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку

Ворог атакував біля Синьківки та Табаївки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

7:24

Вночі на Харківщині тривога оголошувалась один раз

Вона тривала з 1:29 до 2:12. Причиною була ракетна небезпека.

Інші області – Полтавську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську – ворог атакував вісьмома дронами Shahed. По Полтавщині також випустили дві ракети “Іскандер-М”, а по Донеччині – три С-300. Мобільні вогневі групи знищили чотири безпілотники, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Про важкі бої на Куп’янщині розповів начальник Харківського гарнізону
Про важкі бої на Куп’янщині розповів начальник Харківського гарнізону
28.01.2024, 08:19
Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW
Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW
28.01.2024, 07:57
Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки
Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки
28.01.2024, 08:05
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
28.01.2024, 06:00
На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ
На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ
28.01.2024, 07:17
Харків чує вибухи – Терехов
Харків чує вибухи – Терехов
27.01.2024, 20:05

Новини за темою:

07:17
На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ
21:05
Головні новини Харкова 27.01: Синєгубов про “новий наступ” РФ, вибухи
19:10
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 5 атак ворога – Генштаб
07:14
Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині
23:11
Головні новини Харкова 26.01: перейменували Пушкінську, 12 атак на Табаївку

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 28.01: як минула ніч, фронт, “захоплення” Табаївки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".