Руйнації на Харківщині через обстріли РФ показала прокуратура (фото)
За фактами обстрілів Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
За даними Харківської облпрокуратури, 27 січня близько 13:00 ворожий БпЛА завдав удару по селищу Козача Лопань. Там пошкоджено житловий будинок та отримав поранення 62-річний мирний житель.
Увечері окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Травмовано двох чоловіків 41 та 49 років. У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено кладовище.
Упродовж минулої доби під систематичними артобстрілами був Вовчанськ. У місті пошкоджена низка приватних будинків, отримала поранення 76-річна жінка.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, Казачья Лопань, куп'янск, обстріли, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 13:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами обстрілів Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".