Руйнації на Харківщині через обстріли РФ показала прокуратура (фото)

За фактами обстрілів Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, 27 січня близько 13:00 ворожий БпЛА завдав удару по селищу Козача Лопань. Там пошкоджено житловий будинок та отримав поранення 62-річний мирний житель.

Увечері окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Травмовано двох чоловіків 41 та 49 років. У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено кладовище.

Упродовж минулої доби під систематичними артобстрілами був Вовчанськ. У місті пошкоджена низка приватних будинків, отримала поранення 76-річна жінка.



Фото: Харківська облпрокуратура