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Руйнації на Харківщині через обстріли РФ показала прокуратура (фото)

Події 13:25   28.01.2024
Олена Нагорна
Руйнації на Харківщині через обстріли РФ показала прокуратура (фото)

За фактами обстрілів Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, 27 січня близько 13:00 ворожий БпЛА завдав удару по селищу Козача Лопань. Там пошкоджено житловий будинок та отримав поранення 62-річний мирний житель.

Увечері окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Травмовано двох чоловіків 41 та 49 років. У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено кладовище.

Упродовж минулої доби під систематичними артобстрілами був Вовчанськ. У місті пошкоджена низка приватних будинків, отримала поранення 76-річна жінка.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами обстрілів Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".