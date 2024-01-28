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Разрушения на Харьковщине из-за обстрелов РФ показала прокуратура (фото)

Происшествия 13:25   28.01.2024
Елена Нагорная
Разрушения на Харьковщине из-за обстрелов РФ показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По фактам обстрелов Харьковской области, в результате которых пострадали четверо гражданских, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

По данным Харьковской облпрокуратуры, 27 января около 13:00 вражеский БпЛА нанес удар по поселку Казачья Лопань. Там поврежден жилой дом и получил ранения 62-летний мирный житель.

Вечером оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Травмированы двое мужчин 41 и 49 лет. В Купянске в результате вражеского удара повреждено местное кладбище.

В течение минувших суток под систематическими артобстрелами был Волчанск. В городе поврежден ряд частных домов, получила ранения 76-летняя женщина.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам обстрелов Харьковской области, в результате которых пострадали четверо гражданских, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".