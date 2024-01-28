Разрушения на Харьковщине из-за обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По фактам обстрелов Харьковской области, в результате которых пострадали четверо гражданских, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
По данным Харьковской облпрокуратуры, 27 января около 13:00 вражеский БпЛА нанес удар по поселку Казачья Лопань. Там поврежден жилой дом и получил ранения 62-летний мирный житель.
Вечером оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Травмированы двое мужчин 41 и 49 лет. В Купянске в результате вражеского удара повреждено местное кладбище.
В течение минувших суток под систематическими артобстрелами был Волчанск. В городе поврежден ряд частных домов, получила ранения 76-летняя женщина.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Читайте также: Синегубов: на Харьковщине четверо раненых, Волчанск был четырежды под ударами
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, Казачья Лопань, купянск, обстрелы, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разрушения на Харьковщине из-за обстрелов РФ показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 13:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам обстрелов Харьковской области, в результате которых пострадали четверо гражданских, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".