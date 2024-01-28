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РосЗМІ розганяють фейк про вбивство співробітника ТЦК у Харкові – SPRAVDI

Події 14:37   28.01.2024
Олена Нагорна
РосЗМІ розганяють фейк про вбивство співробітника ТЦК у Харкові – SPRAVDI

Новини про те, що у Харкові чоловік убив співробітника ТЦК за те, що той відправив його сина на фронт без медогляду – ворожі вигадки, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

Російські джерела поширили інформацію, що чоловіка, який страждав на астму, затримали в Харкові на очах у батька і відправили на війну без медичного огляду та проходження ВЛК. РосЗМІ пишуть, що батько мобілізованого поквитався зі співробітником ТЦК і кинув його тіло на залізничну колію, щоб імітувати самогубство.

“Поширювана фейкоробами «новина» повністю перекручена і має геть інші зміст та форму – насправді мав місце конфлікт між двома цивільними у селі Дубівка Харківського району після вживання алкоголю”, – пише Центр стратегічних комунікацій з посиланням на публікацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці повідомляли, що тіло 57-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили вранці 18 січня, а ймовірний злочинець – 70-річний мешканець громади, з яким у вбитого напередодні під час розпивання алкоголю виник конфлікт.

У Харківській облпрокуратурі встановили, що підозрюваний повіз тіло вбитого до залізничної станції та скинув труп на рейки, щоб імітувати самогубство. Труп виявили залізничники.

“Отже, немає жодних офіційних підтверджень, що загиблий був військовослужбовцем, працівником ТЦК та СП або взагалі мав хоч якесь відношення до Сил оборони України”, – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новини про те, що у Харкові чоловік убив співробітника ТЦК за те, що той відправив його сина на фронт без медогляду – ворожі вигадки, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".