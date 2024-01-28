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РосСМИ разгоняют фейк об убийстве сотрудника ТЦК в Харькове — SPRAVDI

Происшествия 14:37   28.01.2024
Елена Нагорная
РосСМИ разгоняют фейк об убийстве сотрудника ТЦК в Харькове — SPRAVDI Фото: ГУ НП в Харьковской области

Новости о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что тот отправил его сына на фронт без медосмотра — вражеские выдумки, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

Российские источники распространили информацию, что мужчину, страдающего астмой, задержали в Харькове на глазах у отца и отправили на войну без медицинского осмотра и заключения ВВК. РосСМИ пишут, что отец мобилизованного поквитался с сотрудником ТЦК и бросил его тело на железнодорожный путь, чтобы имитировать самоубийство.

«Распространяемая фейкоделами «новость» полностью искажена и имеет совершенно другие содержание и форму — на самом деле имел место конфликт между двумя гражданскими в селе Дубовка Харьковского района после употребления алкоголя», — пишет Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на публикацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители сообщали, что тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили утром 18 января, а предполагаемый преступник — 70-летний житель громады, с которым у убитого накануне в ходе совместного распития алкоголя возник конфликт.

В Харьковской облпрокуратуре установили, что подозреваемый повез тело убитого к железнодорожной станции и сбросил труп на рельсы, чтобы имитировать самоубийство. Тело обнаружили железнодорожники.

«Нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины», — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новости о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что тот отправил его сына на фронт без медосмотра — вражеские выдумки, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.".