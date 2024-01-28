РосСМИ разгоняют фейк об убийстве сотрудника ТЦК в Харькове — SPRAVDI
Новости о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что тот отправил его сына на фронт без медосмотра — вражеские выдумки, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.
Российские источники распространили информацию, что мужчину, страдающего астмой, задержали в Харькове на глазах у отца и отправили на войну без медицинского осмотра и заключения ВВК. РосСМИ пишут, что отец мобилизованного поквитался с сотрудником ТЦК и бросил его тело на железнодорожный путь, чтобы имитировать самоубийство.
«Распространяемая фейкоделами «новость» полностью искажена и имеет совершенно другие содержание и форму — на самом деле имел место конфликт между двумя гражданскими в селе Дубовка Харьковского района после употребления алкоголя», — пишет Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на публикацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители сообщали, что тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили утром 18 января, а предполагаемый преступник — 70-летний житель громады, с которым у убитого накануне в ходе совместного распития алкоголя возник конфликт.
В Харьковской облпрокуратуре установили, что подозреваемый повез тело убитого к железнодорожной станции и сбросил труп на рельсы, чтобы имитировать самоубийство. Тело обнаружили железнодорожники.
«Нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины», — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, прокуратура, тцк, убийство, Харьков., Центр стратегических коммуникаций;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РосСМИ разгоняют фейк об убийстве сотрудника ТЦК в Харькове — SPRAVDI»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 14:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новости о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что тот отправил его сына на фронт без медосмотра — вражеские выдумки, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.".