РосСМИ разгоняют фейк об убийстве сотрудника ТЦК в Харькове — SPRAVDI

Новости о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что тот отправил его сына на фронт без медосмотра — вражеские выдумки, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

Российские источники распространили информацию, что мужчину, страдающего астмой, задержали в Харькове на глазах у отца и отправили на войну без медицинского осмотра и заключения ВВК. РосСМИ пишут, что отец мобилизованного поквитался с сотрудником ТЦК и бросил его тело на железнодорожный путь, чтобы имитировать самоубийство.

«Распространяемая фейкоделами «новость» полностью искажена и имеет совершенно другие содержание и форму — на самом деле имел место конфликт между двумя гражданскими в селе Дубовка Харьковского района после употребления алкоголя», — пишет Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на публикацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители сообщали, что тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили утром 18 января, а предполагаемый преступник — 70-летний житель громады, с которым у убитого накануне в ходе совместного распития алкоголя возник конфликт.

В Харьковской облпрокуратуре установили, что подозреваемый повез тело убитого к железнодорожной станции и сбросил труп на рельсы, чтобы имитировать самоубийство. Тело обнаружили железнодорожники.

«Нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины», — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.