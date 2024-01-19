На Харьковщине на железной дороге нашли мертвого: подробности трагедии
На Харьковщине мужчина убил собутыльника, а его тело бросил на железную дорогу. Таким образом хотел сымитировать самоубийство.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мертвого мужчину нашли на железной дороги вчера. Следователи выяснили, что вечером 17 января компания друзей распивала алкогольные напитки в доме в селе Дубовка. Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве.
«Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес вторую несколько ударов в шею. Потерпевший погиб на месте. Чтобы скрыть свое преступление, подозреваемый решил замаскировать все под самоубийство, — добавили правоохранители.
В прокуратуре установили, что фигурант положил погибшего на санки и повез на железнодорожную станцию. Там мужчина сбросил тело на пути, чтобы его переехал поезд, будто «он покончил жизнь самоубийством».
После этого злоумышленник ушел домой. Затем железнодорожники обнаружили тело.
Правоохранители задержали злоумышленника, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 18:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина убил собутыльника, а его тело бросил на железную дорогу. Таким образом хотел сымитировать самоубийство.".