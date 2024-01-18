Житель Харьковщины «сдал» копам соседа, который совершил тяжкое преступление
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине нетрезвый мужчина напал с ножом на знакомого. О преступлении он рассказал соседу.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 января около 13:00 в полицию обратился местный житель и сообщил: его сосед рассказал о том, что совершил убийство.
На месте копы выяснили, что 61-летний мужчина был дома у потерпевшего. В состоянии алкогольного опьянения они поссорились. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого кухонным ножом. После этого нападавший оставил раненого в комнате и ушел спать.
От полученных травм пострадавший погиб, отметили полицейские.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине нетрезвый мужчина напал с ножом на знакомого. О преступлении он рассказал соседу.".