Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Піщаного на Харківщині – Генштаб
Одну атаку відбили українські захисники на Харківщині за добу – на схід від населеного пункту Піщане Куп’янського району.
Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця та Вовчанськ – на Слобожанському.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку відбили українські захисники на Харківщині за добу – на схід від населеного пункту Піщане Куп’янського району.".