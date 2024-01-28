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Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Піщаного на Харківщині – Генштаб

Події 19:15   28.01.2024
Олена Нагорна
Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Піщаного на Харківщині – Генштаб

Одну атаку відбили українські захисники на Харківщині за добу – на схід від населеного пункту Піщане Куп’янського району.

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця та Вовчанськ – на Слобожанському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну атаку відбили українські захисники на Харківщині за добу – на схід від населеного пункту Піщане Куп’янського району.".