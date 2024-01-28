Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Піщаного на Харківщині – Генштаб

Одну атаку відбили українські захисники на Харківщині за добу – на схід від населеного пункту Піщане Куп’янського району.

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця та Вовчанськ – на Слобожанському.