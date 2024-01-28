Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб
Одну атаку отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки — восточнее населенного пункта Песчаное Купянского района.
Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Окоп, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица и Волчанск — на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянск, обстрелы, песчаное, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки — восточнее населенного пункта Песчаное Купянского района".