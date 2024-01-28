Live
  • Вс 28.01.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:15   28.01.2024
Елена Нагорная
Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб

Одну атаку отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки — восточнее населенного пункта Песчаное Купянского района.

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Окоп, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица и Волчанск — на Слобожанском.

Читайте также: На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 28 января: удары и пострадавшие, «захват» Табаевки
Главные новости Харькова 28 января: удары и пострадавшие, «захват» Табаевки
28.01.2024, 19:21
Грозит ли Харькову новое наступление РФ: оценка комитета ВР по нацбезопасности
Грозит ли Харькову новое наступление РФ: оценка комитета ВР по нацбезопасности
28.01.2024, 16:52
Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января
Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января
28.01.2024, 20:00
Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб
Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб
28.01.2024, 19:15
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51
Хоспис для пострадавших от войны животных создают в экопарке под Харьковом
Хоспис для пострадавших от войны животных создают в экопарке под Харьковом
28.01.2024, 18:24

Новости по теме:

07:17
На Харьковщине враг ходил в атаки у Синьковки и Табаевки — Генштаб ВСУ
19:10
На Купянском направлении воины ВСУ отбили 5 атак врага – Генштаб
07:14
Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине
19:21
Восемь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами, назвал Генштаб
20:48
Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Вы читали новость: «Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки — восточнее населенного пункта Песчаное Купянского района".