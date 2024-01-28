Войска РФ пытались прорвать оборону у Песчаного на Харьковщине — Генштаб

Одну атаку отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки — восточнее населенного пункта Песчаное Купянского района.

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Окоп, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица и Волчанск — на Слобожанском.