Хоспіс для постраждалих від війни тварин створюють в екопарку під Харковом
Хоспіс для диких та домашніх тварин, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, планують створити в екопарку під Харковом. Будівництво вже розпочалося, а завершити його розраховують до кінця року.
Такий проєкт вирішили реалізувати у зв’язку з великою кількістю звернень від українських воїнів і жителів прифронтових територій щодо поранених тварин, дитинчат, які втратили батьків, а також звірів, які залишили через війну звичні місця проживання і потрапили через це в біду, повідомляється на фейсбук-сторінці екопарку.
“Олені, що втратили ноги, нездатні літати поранені лебеді, кинуті на свавілля долі маленькі поросята та кізочки, зграї голодних бездомних собак – це сумні реалії сьогодення”, – зазначають в екопарку.
Як пишуть у публікації, фахівці намагаються вилікувати всіх тварин, реабілітувати та підготувати до повернення до природи, але не у всіх випадках це можливо. Тварини, які зазнали серйозних травм або занадто звикли до людини, на волі не виживуть. Для їхнього розміщення і закладають вольєри.
“Велика кількість тварин постраждала: як домашніх, так і диких. Потрапляючи до нас, вони проходитимуть повне обстеження, підтримку медичну. Ті, хто зможе полетіти додому або втекти – втечуть. Ті, хто не зможуть – залишаться у нас назавжди, під доглядом наших співробітників, юннатів та всіх небайдужих людей. Ми матимемо спеціальну програму. Вона працювала до війни, і ми її відновлюємо. Їздитимемо і тварин роздаватимемо. Так, як ми роздавали до довколишніх сіл після контактного дворика: кізочок, кроликів, поросят і курей”, — прокоментував засновник екопарку Олександр Фельдман.
Відео: пресслужба екопарку
Хоспіс для тварин під Харковом стане найбільшим в Україні, зазначають в екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоспіс для диких та домашніх тварин, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, планують створити в екопарку під Харковом. Будівництво вже розпочалося, а завершити його розраховують до кінця року.".