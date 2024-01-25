У харківському екопарку – бебібум серед зими (відео)
Протягом кількох січневих днів в екопарку під Харковом з’явилися дитинчата у гісарських овець та свійських кіз.
“Маленький бебібум у копитних. Ця малеча – невичерпне джерело позитивних емоцій, яких нам сьогодні так не вистачає. Тільки подивіться, які вони милі!” – пише пресслужба екопарку у фейсбуці.
Масштабний бебібум в екопарку традиційно очікують навесні.
Відео: пресслужба екопарку
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Нагадаємо, напередодні 1 червня 2023 року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також розміновано.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бэби-бум, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом кількох січневих днів в екопарку під Харковом з’явилися дитинчата у гісарських овець та свійських кіз.".