У харківському екопарку – бебібум серед зими (відео)

Протягом кількох січневих днів в екопарку під Харковом з’явилися дитинчата у гісарських овець та свійських кіз.

“Маленький бебібум у копитних. Ця малеча – невичерпне джерело позитивних емоцій, яких нам сьогодні так не вистачає. Тільки подивіться, які вони милі!” – пише пресслужба екопарку у фейсбуці.

Масштабний бебібум в екопарку традиційно очікують навесні.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня 2023 року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також розміновано.