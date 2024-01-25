В харьковском экопарке — бэби-бум среди зимы (видео)
В течение нескольких январских дней в экопарке под Харьковом появились детеныши у гиссарских овец и домашних коз.
«Маленький бэби-бум у копытных. Эти малыши — неисчерпаемый источник положительных эмоций, которых нам сегодня так не хватает. Только посмотрите, какие они милые!» — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.
Масштабный бэби-бум в экопарке традиционно ожидают весной.
Видео: пресс-служба экопарка
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Напомним, в преддверии 1 июня 2023 года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также разминирована.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бэби-бум, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение нескольких январских дней в экопарке под Харьковом появились детеныши у гиссарских овец и домашних коз.".