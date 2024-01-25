В харьковском экопарке — бэби-бум среди зимы (видео)

В течение нескольких январских дней в экопарке под Харьковом появились детеныши у гиссарских овец и домашних коз.

«Маленький бэби-бум у копытных. Эти малыши — неисчерпаемый источник положительных эмоций, которых нам сегодня так не хватает. Только посмотрите, какие они милые!» — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

Масштабный бэби-бум в экопарке традиционно ожидают весной.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня 2023 года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходил Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводилось мероприятие, также разминирована.