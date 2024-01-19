Величественные олени гуляют по зимнему лесу под Харьковом (видео)
Коллекцию оленей, которую сейчас могут увидеть посетители харьковского экопарка, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.
«Каждое животное — это нечто особенное, неповторимое. Наши олени имеют непревзойденную грацию и благородство в каждом движении. В зимнем лесу они буквально очаровывают всех, кто их увидит», — пишет пресс-служба в Facebook.
Видео: пресс-служба экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: олени, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию оленей, которую сейчас могут увидеть посетители харьковского экопарка, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.".