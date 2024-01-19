Величественные олени гуляют по зимнему лесу под Харьковом (видео)

Коллекцию оленей, которую сейчас могут увидеть посетители харьковского экопарка, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.

«Каждое животное — это нечто особенное, неповторимое. Наши олени имеют непревзойденную грацию и благородство в каждом движении. В зимнем лесу они буквально очаровывают всех, кто их увидит», — пишет пресс-служба в Facebook.

Видео: пресс-служба экопарка