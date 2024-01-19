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Величественные олени гуляют по зимнему лесу под Харьковом (видео)

Общество 14:00   19.01.2024
Елена Нагорная
Величественные олени гуляют по зимнему лесу под Харьковом (видео)

Коллекцию оленей, которую сейчас могут увидеть посетители харьковского экопарка, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.

«Каждое животное — это нечто особенное, неповторимое. Наши олени имеют непревзойденную грацию и благородство в каждом движении. В зимнем лесу они буквально очаровывают всех, кто их увидит», — пишет пресс-служба в Facebook.

Видео: пресс-служба экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллекцию оленей, которую сейчас могут увидеть посетители харьковского экопарка, показала пресс-служба регионального ландшафтного парка.".