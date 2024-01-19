Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)
Колекцію оленів, яку наразі можуть побачити відвідувачі харківського екопарку, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.
“Кожна тварина – це щось особливе, неповторне. Наші олені мають неперевершену грацію та благородство у кожному русі. У зимовому лісі вони буквально зачаровують усіх, хто їх побачить“, – пише пресслужба у фейсбуці.
Відео: пресслужба екопарку
Читайте також: Непосидючих диких кішок скоро побачать харків’яни в екопарку (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: олени, Харків, экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію оленів, яку наразі можуть побачити відвідувачі харківського екопарку, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.".