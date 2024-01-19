Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)

Колекцію оленів, яку наразі можуть побачити відвідувачі харківського екопарку, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.

“Кожна тварина – це щось особливе, неповторне. Наші олені мають неперевершену грацію та благородство у кожному русі. У зимовому лісі вони буквально зачаровують усіх, хто їх побачить“, – пише пресслужба у фейсбуці.

Відео: пресслужба екопарку