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Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)

Суспільство 14:00   19.01.2024
Олена Нагорна
Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)

Колекцію оленів, яку наразі можуть побачити відвідувачі харківського екопарку, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.

Кожна тварина – це щось особливе, неповторне. Наші олені мають неперевершену грацію та благородство у кожному русі. У зимовому лісі вони буквально зачаровують усіх, хто їх побачить“, – пише пресслужба у фейсбуці.

Відео: пресслужба екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію оленів, яку наразі можуть побачити відвідувачі харківського екопарку, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.".