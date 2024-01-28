Хоспис для пострадавших от войны животных создают в экопарке под Харьковом

Хоспис для диких и домашних животных, пострадавших в результате полномасштабной войны, планируют создать в экопарке под Харьковом. Строительство уже началось, а завершить его рассчитывают до конца года.

Такой проект решили реализовать в связи с большим количеством обращений от украинских воинов и жителей прифронтовых территорий относительно раненых животных, детенышей, потерявших родителей, а также зверей, оставивших из-за войны привычные места обитания и попавших из-за этого в беду, сообщается на Facebook-странице экопарка.

«Олени, потерявшие ноги, неспособные летать раненые лебеди, брошенные на произвол судьбы маленькие поросята и козочки, стаи голодных бездомных собак — это печальные реалии сегодняшнего дня», — констатируют в экопарке.

Как отмечают в публикации, специалисты пытаются вылечить животных, реабилитировать и подготовить к возвращению в природу, но не во всех случаях это возможно. Особи, получившие серьезные травмы или слишком привыкшие к человеку, на воле не выживут. Для их размещения и закладывают вольеры.

“Огромное количество животных пострадало: как домашних, так и диких. Попадая к нам, они будут проходить полное обследование, поддержку медицинскую. Те, кто смогут улететь домой или убежать — убегут. Те, кто не смогут — останутся у нас навсегда, под уходом наших сотрудников, юннатов и всех неравнодушных людей. У нас будет специальная программа. Она работала до войны, и мы сейчас ее возобновляем. Будем ездить и животных раздавать. Так, как мы раздавали в близлежащие деревеньки после контактного дворика: козочек, кроликов, поросят и кур”, — прокомментировал основатель экопарка Александр Фельдман.

Видео: пресс-служба экопарка

Хоспис для животных под Харьковом станет крупнейшим в Украине, отмечают в экопарке.