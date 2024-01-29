Женщину из горящего дома на Харьковщине спасли ГСЧСники (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
29 января в 12:42 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в городе Мерефа.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, горели домашние вещи в комнате. Внутри дома находилась женщина, которую спасатели быстро эвакуировали на свежий воздух.
Площадь горения составила 10 кв. м. Пожар ликвидировали в 13:35. Причина возгорания – устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 18:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 января в 12:42 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в городе Мерефа.".