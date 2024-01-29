Женщину из горящего дома на Харьковщине спасли ГСЧСники (фото)

29 января в 12:42 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в городе Мерефа.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, горели домашние вещи в комнате. Внутри дома находилась женщина, которую спасатели быстро эвакуировали на свежий воздух.

Площадь горения составила 10 кв. м. Пожар ликвидировали в 13:35. Причина возгорания – устанавливается.