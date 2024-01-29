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Жінку з палаючого будинку на Харківщині врятували ДСНСники (фото)

Події 18:45   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Жінку з палаючого будинку на Харківщині врятували ДСНСники (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

29 січня о 12:42 рятувальники отримали інформацію про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області,  горіли домашні речі в кімнаті. Всередині будинку знаходилася жінка, яку рятувальники швидко евакуювали на свіже повітря.

Площа горіння склала 10 кв. м. Пожежу ліквідували о 13:35. Причина загоряння — встановлюється.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 січня о 12:42 рятувальники отримали інформацію про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа.".