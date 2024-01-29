Жінку з палаючого будинку на Харківщині врятували ДСНСники (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
29 січня о 12:42 рятувальники отримали інформацію про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, горіли домашні речі в кімнаті. Всередині будинку знаходилася жінка, яку рятувальники швидко евакуювали на свіже повітря.
Площа горіння склала 10 кв. м. Пожежу ліквідували о 13:35. Причина загоряння — встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 18:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 січня о 12:42 рятувальники отримали інформацію про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа.".