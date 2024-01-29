Жінку з палаючого будинку на Харківщині врятували ДСНСники (фото)

29 січня о 12:42 рятувальники отримали інформацію про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, горіли домашні речі в кімнаті. Всередині будинку знаходилася жінка, яку рятувальники швидко евакуювали на свіже повітря.

Площа горіння склала 10 кв. м. Пожежу ліквідували о 13:35. Причина загоряння — встановлюється.