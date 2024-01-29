Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС
Вибух стався о 04:39 29 січня у приватному будинку у місті Лозова, повідомили у ДСНС України в Харківській області.
За попередніми даними вибухнув побутовий газ. Надзвичайники виявили, що пошкоджені стіни будинку, його дах, а також вікна і двері. Пожежі не було. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, газ, ГСЧС в Харьковской области, дім, Лозовая, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух стався о 04:39 29 січня у приватному будинку у місті Лозова, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".