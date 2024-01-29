Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС

Події 08:04   29.01.2024
Оксана Якушко
Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС

Вибух стався о 04:39 29 січня у приватному будинку у місті Лозова, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними вибухнув побутовий газ. Надзвичайники виявили, що пошкоджені стіни будинку, його дах, а також вікна і двері. Пожежі не було. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було.

Читайте також: Дружина загинула, чоловік вижив – пожежа на Харківщині (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни
29.01.2024, 08:33
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
25.01.2024, 08:17
Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС
Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС
29.01.2024, 08:04
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2024, 06:00
ЗСУ відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та Піщаного на Харківщині– Генштаб
ЗСУ відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та Піщаного на Харківщині– Генштаб
29.01.2024, 07:27
Чи загрожує Харкову новий наступ РФ: оцінка комітету ВР із нацбезпеки
Чи загрожує Харкову новий наступ РФ: оцінка комітету ВР із нацбезпеки
28.01.2024, 16:52

Новини за темою:

10:40
Доклав руку до ракети, що вбила бабусю в Харкові: інженер застрелився – росЗМІ
12:08
Вибиті вікна й вітражі: РФ пошкодила собор у центрі Харкова (відео вибуху)
08:35
Чоловік на смерть підірвався на Харківщині, РФ била з “Піона” – Синєгубов
10:01
Вибухи буде чути на Харківщині
11:08
Буде гучно: на Харківщині пролунають вибухи

Ви читали новину: «Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух стався о 04:39 29 січня у приватному будинку у місті Лозова, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".