Вибух стався у приватному будинку у місті на Харківщині – ДСНС

Вибух стався о 04:39 29 січня у приватному будинку у місті Лозова, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними вибухнув побутовий газ. Надзвичайники виявили, що пошкоджені стіни будинку, його дах, а також вікна і двері. Пожежі не було. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було.