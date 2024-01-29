Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС
Взрыв произошел в 04:39 29 января в частном доме в городе Лозовая, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.
По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Необычные обнаружили, что повреждены стены дома, его крыша, а также окна и двери. Пожара не было. К счастью, обошлось без пострадавших.
В течение суток пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, газ, ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, Лозовая, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв произошел в 04:39 29 января в частном доме в городе Лозовая, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".