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Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС

Происшествия 08:04   29.01.2024
Оксана Якушко
Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС

Взрыв произошел в 04:39 29 января в частном доме в городе Лозовая, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Необычные обнаружили, что повреждены стены дома, его крыша, а также окна и двери. Пожара не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

В течение суток пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв произошел в 04:39 29 января в частном доме в городе Лозовая, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".