Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС

Взрыв произошел в 04:39 29 января в частном доме в городе Лозовая, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Необычные обнаружили, что повреждены стены дома, его крыша, а также окна и двери. Пожара не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

В течение суток пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не было.