Жена погибла, муж выжил — пожар на Харьковщине (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что смертельный пожар ночью на 26 января случился в девятиэтажке по ул. Соборной в Волчанске.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:42 26 января. Горела квартира на восьмом этаже.

«К месту вызова направили оперативное отделение 47-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной пожарной охраны из поселка Вильча. На момент их прибытия огонь успел охватить квартиру полностью, а также близлежащий тамбур. Общая площадь горения составляла 120 кв. м. Во время проведения разведки пожарные спасли 66-летнего мужчину и нашли тело его погибшей в результате пожара жены. Ей тоже было 66», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Предварительно спасатели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Мужчину, которого спасли, с отравлением угарным газом госпитализировали в областную клиническую больницу.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.

В ГСЧС также сообщили о пожаре с пострадавшим в Харькове. Мужчина пытался спасти свою машину из пылающего гаража — в результате получил ожоги.