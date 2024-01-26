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Жена погибла, муж выжил — пожар на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:52   26.01.2024
Оксана Горун
Жена погибла, муж выжил — пожар на Харьковщине (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что смертельный пожар ночью на 26 января случился в девятиэтажке по ул. Соборной в Волчанске.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:42 26 января. Горела квартира на восьмом этаже.

«К месту вызова направили оперативное отделение 47-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной пожарной охраны из поселка Вильча. На момент их прибытия огонь успел охватить квартиру полностью, а также близлежащий тамбур. Общая площадь горения составляла 120 кв. м. Во время проведения разведки пожарные спасли 66-летнего мужчину и нашли тело его погибшей в результате пожара жены. Ей тоже было 66», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Волчанске 26 января 2024 3

 

Предварительно спасатели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Мужчину, которого спасли, с отравлением угарным газом госпитализировали в областную клиническую больницу.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.

Пожар в Волчанске 26 января 2024 2

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В ГСЧС также сообщили о пожаре с пострадавшим в Харькове. Мужчина пытался спасти свою машину из пылающего гаража — в результате получил ожоги.

Пожар в Волчанске 26 января 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что смертельный пожар ночью на 26 января случился в девятиэтажке по ул. Соборной в Волчанске".