Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)
Харьковская областная прокуратура показала фото последствий вечернего ракетного удара по селам Большая Рогань и Раздольное на Харьковщине.
«В с. Большая Рогань Харьковского района повреждено более 15 жилых домов, автомобили. Получили ранения 17-летний подросток и женщина 60 лет. Также у двух женщин 39 и 26 лет острая реакция на стресс. Кроме того, в результате российской ракетной атаки по с. Раздольное Чугуевского района повреждено здание гражданского предприятия», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, по селам Харьковщины россияне били ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала фото последствий вечернего ракетного удара по селам Большая Рогань и Раздольное на Харьковщине".