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Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)

Происшествия 08:17   25.01.2024
Оксана Горун
Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)

Харьковская областная прокуратура показала фото последствий вечернего ракетного удара по селам Большая Рогань и Раздольное на Харьковщине.

«В с. Большая Рогань Харьковского района повреждено более 15 жилых домов, автомобили. Получили ранения 17-летний подросток и женщина 60 лет. Также у двух женщин 39 и 26 лет острая реакция на стресс. Кроме того, в результате российской ракетной атаки по с. Раздольное Чугуевского района повреждено здание гражданского предприятия», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетных ударов по Харьковщине 24 января 2024

По предварительным данным, по селам Харьковщины россияне били ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень.

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Читайте также: Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала фото последствий вечернего ракетного удара по селам Большая Рогань и Раздольное на Харьковщине".