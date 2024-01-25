Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)

Харьковская областная прокуратура показала фото последствий вечернего ракетного удара по селам Большая Рогань и Раздольное на Харьковщине.

«В с. Большая Рогань Харьковского района повреждено более 15 жилых домов, автомобили. Получили ранения 17-летний подросток и женщина 60 лет. Также у двух женщин 39 и 26 лет острая реакция на стресс. Кроме того, в результате российской ракетной атаки по с. Раздольное Чугуевского района повреждено здание гражданского предприятия», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, по селам Харьковщины россияне били ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень.