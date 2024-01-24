На Харьковщине гремят взрывы: Мельник подтверждает ракетный удар
Фото: Вадим Беликов
Около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области.
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтверждает запуски ракет и призывает быть в укрытиях, особенно жителей области.
Об угрозе баллистики для Харьковщины сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в регионе длится с 19:36.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области.".