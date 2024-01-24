На Харьковщине гремят взрывы: Мельник подтверждает ракетный удар

Около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтверждает запуски ракет и призывает быть в укрытиях, особенно жителей области.

Об угрозе баллистики для Харьковщины сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога в регионе длится с 19:36.