На Харківщині лунають вибухи: Мельник підтверджує ракетний удар
Близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області.
Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтверджує запуск ракет і закликає бути в укриттях, особливо жителів області.
Про загрозу балістики для Харківщини повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у регіоні триває з 19:36.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 21:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області.".