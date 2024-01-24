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На Харківщині лунають вибухи: Мельник підтверджує ракетний удар

Події 21:28   24.01.2024
Олена Нагорна
На Харківщині лунають вибухи: Мельник підтверджує ракетний удар

Близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтверджує запуск ракет і закликає бути в укриттях, особливо жителів області.

Про загрозу балістики для Харківщини повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у регіоні триває з 19:36.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 21:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області.".