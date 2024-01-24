На Харківщині лунають вибухи: Мельник підтверджує ракетний удар

Близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтверджує запуск ракет і закликає бути в укриттях, особливо жителів області.

Про загрозу балістики для Харківщини повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога у регіоні триває з 19:36.