Війська РФ п’ять разів намагалися прорвати оборону на Харківщині – Генштаб
П’ять атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаударів в районах Табаївки та Піщаного на Куп’янському напрямку та біля населених пунктів Земляний Яр, Зибине та Красне Перше – на Слобожанському.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".