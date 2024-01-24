Війська РФ п’ять разів намагалися прорвати оборону на Харківщині – Генштаб

П’ять атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району – там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах Табаївки та Піщаного на Куп’янському напрямку та біля населених пунктів Земляний Яр, Зибине та Красне Перше – на Слобожанському.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

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