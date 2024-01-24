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Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях та атаку РФ на Харківщині

Події 07:24   24.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях та атаку РФ на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні перерахував населені пункти Харківської області, по яких припали авіаудари ворога. Їхній список розширився, порівняно з вечірнім зведенням.

Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Станом на 18:00 удари фіксували тільки по Козачій Лопані та Гатищу. По Липцях росіяни вдарили протягом останньої половини доби.

В Україні під артобстрілами було понад 150 населених пунктів. Армія РФ завдала 48 ракетних ударів, 112 – авіаційних, 73 – з РСЗВ.

На фронті сталося 56 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області“, – повідомили в ГШ.

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Авіація Сил оборони за добу вдарила по десяти районах зосередження окупантів, двох їхніх ЗРК, одному пункту управління. Ракетники вразили один район зосередження, два засоби ППО, дев’ять засобів артилерії та одну станцію РЕБ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні перерахував населені пункти Харківської області, по яких припали авіаудари ворога. Їхній список розширився, порівняно з вечірнім зведенням".