Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам и атаку РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил населенные пункты Харьковской области, по которым пришлись авиаудары врага. Их список расширился, по сравнению с вечерней сводкой.
«Авиационные удары получили: Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области», — отметили в Генштабе.
По состоянию на 18:00 удары фиксировали только по Казачьей Лопани и Гатищу. По Липцам россияне ударили в течение крайней половины суток.
В Украине под артобстрелами было более 150 населенных пунктов. Армия РФ нанесла 48 ракетных ударов, 112 — авиационных, 73 — из РСЗО.
На фронте произошло 56 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в ГШ.
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Авиация Сил обороны за сутки ударили по десяти районам сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК, одному пункту управления. Ракетчики поразили один район сосредоточения, два средства ПВО, девять средств артиллерии и одну станцию РЭБ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил населенные пункты Харьковской области, по которым пришлись авиаудары врага. Их список расширился, по сравнению с вечерней сводкой".