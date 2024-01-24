Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам и атаку РФ на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил населенные пункты Харьковской области, по которым пришлись авиаудары врага. Их список расширился, по сравнению с вечерней сводкой.

«Авиационные удары получили: Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области», — отметили в Генштабе.

По состоянию на 18:00 удары фиксировали только по Казачьей Лопани и Гатищу. По Липцам россияне ударили в течение крайней половины суток.

В Украине под артобстрелами было более 150 населенных пунктов. Армия РФ нанесла 48 ракетных ударов, 112 — авиационных, 73 — из РСЗО.

На фронте произошло 56 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки ударили по десяти районам сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК, одному пункту управления. Ракетчики поразили один район сосредоточения, два средства ПВО, девять средств артиллерии и одну станцию РЭБ.