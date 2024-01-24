Главные новости Харькова 24 января: как прошла ночь, пострадавшие, Генштаб

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:30

Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам

Генштаб ВСУ в утренней сводке перечислил населенные пункты Харьковской области, по которым пришлись авиаудары врага. Их список расширился, по сравнению с вечерней сводкой.

«Авиационные удары получили: Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области», — отметили в Генштабе.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку РФ возле Синьковки.

06:55

Ночь с тревогами и разбором завалов, пострадавших уже девять

В течение ночи в Харькове продолжали ликвидировать последствия очередного ракетного удара. Российские ракеты ударили по центру и Холодногорскому району города вечером 23 января. По состоянию на утро Министерство внутренних дел Украины сообщило о девяти пострадавших, среди которых — четырехлетний ребенок.

«Предварительно ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение», — сообщили в МВД.

Пресс-служба ГСЧС Украины уточнила: «Образовались два очага возгорания на общей площади 15 кв. м. Работниками ГСЧС были эвакуированы 16 человек, среди них два ребенка. Также обследованы все рядом расположенные здания». Утром 24 января спасатели сообщили, что завершили ликвидацию последствий.

В течение ночи в Харькове продолжали звучать воздушные тревоги. Их объявляли с 01:16 по 02:01 и с 05:43 по 06:41.