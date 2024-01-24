Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
О четырех пострадавших вследствие ракетного удара по поселку Рогань Харьковского района около 21:20 24 января сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, это женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень. Состояние всех — легкое.
«Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ликвидация последствий обстрелов оккупантов продолжается», — пишет Синегубов.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. В Харьковском районе пострадал 17-летний парень.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадали, ракетний удар, Рогань, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 23:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О четырех пострадавших вследствие ракетного удара по поселку Рогань Харьковского района около 21:20 24 января сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".