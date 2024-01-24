Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов

О четырех пострадавших вследствие ракетного удара по поселку Рогань Харьковского района около 21:20 24 января сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, это женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень. Состояние всех — легкое.

«Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ликвидация последствий обстрелов оккупантов продолжается», — пишет Синегубов.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. В Харьковском районе пострадал 17-летний парень.